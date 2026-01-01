Castellanos al West Ham: la Lazio lo cede per 30 milioni! La cifra che andrà al New York City F.C.

Le strade della Lazio e Valentin Castellanos sono destinate a separarsi. Il club capitolino sembrerebbe aver trovato l'accordo con il West Ham per la cessione dell'attaccante argentino. Scambio di documenti in corso tra gli inglesi e la Lazio, che incasserà 30 milioni di euro. Una percentuale di questa somma (precisamente il 15%, ovvero 4.5 milioni) andrà al New York City F.C., società da cui la Lazio aveva acquistato il cartellino di Castellanos nel 2023. Sull'attaccante c’era anche il Flamengo - club in cui militano gli ex Serie A Danilo ed Alex Sandro -, ma l’argentino ha detto di no al club brasiliano perché preferisce restare in Europa. A tal proposito, il West Ham rappresenta un’opportunità di giocare in un campionato prestigioso come la Premier League. Castellanos è atteso in Inghilterra nei prossimi giorni per effettuare le visite mediche, con il calciatore che saluterà definitivamente il club di cui ha indossato la casacca per tre anni.
Lazio: chi sostituisce Castellanos?
La Lazio è a caccia dell’erede del Taty Castellanos: stando a quanto riportato da Nicolò Schira, il preferito di Sarri era Jack Raspadori che però è vicino alla Roma. Valutazioni su 3-4 centravanti in corso. Tra le idee c’è pure quella che porta ad Andrea Pinamonti del Sassuolo, ma è non la più calda. L'ormai ex centravanti della Lazio ha collezionato con il club biancoceleste 16 reti in 75 presenze, con il club capitolino che dovrà ormai guardare altrove per completare il reparto offensivo a disposizione di mister Sarri.