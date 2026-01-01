Castellanos al West Ham: la Lazio lo cede per 30 milioni! La cifra che andrà al New York City F.C.

Le strade della Lazio e Valentin Castellanos sono destinate a separarsi. Il club capitolino sembrerebbe aver trovato l'accordo con il West Ham per la cessione dell'attaccante argentino. Scambio di documenti in corso tra gli inglesi e la Lazio, che incasserà 30 milioni di euro. Una percentuale di questa somma (precisamente il 15%, ovvero 4.5 milioni) andrà al New York City F.C., società da cui la Lazio aveva acquistato il cartellino di Castellanos nel 2023. Sull'attaccante c’era anche il Flamengo - club in cui militano gli ex Serie A Danilo ed Alex Sandro -, ma l’argentino ha detto di no al club brasiliano perché preferisce restare in Europa. A tal proposito, il West Ham rappresenta un’opportunità di giocare in un campionato prestigioso come la Premier League. Castellanos è atteso in Inghilterra nei prossimi giorni per effettuare le visite mediche, con il calciatore che saluterà definitivamente il club di cui ha indossato la casacca per tre anni.