Kolo Muani, incidente stradale e spavento a Londra: cos'è successo

LONDRA (Regno Unito) - Wilson Odobert e Randal Kolo Muani sarebbero rimasti coinvolti in un incidente stradale soltanto poche ore fa, generando grande preoccupazione tra i tifosi del Tottenham, club nel quale i due calciatori militano attualmente, ma anche tra quelli della Juventus, che sarebbe recentemente tornata sul francese di proprietà del Psg dopo averlo avuto a disposizione in prestito nella seconda parte della scorsa stagione.

L'incidente

Secondo le informazioni disponibili, l'incidente - riportato da alcuni social vicini al Tottenham, in particolare il profilo 'Lilyetc' - non avrebbe provocato lesioni gravi a Wilson Odobert e Randal Kolo Muani, con entrambi i giocatori che sarebbero usciti sulle proprie gambe dalla vettura su cui viaggiavano. I due sarebbero già stati sottoposti ad alcune visite mediche per accertarne lo stato di salute e i risultati sarebbero rassicuranti, senza segnalazioni di rischi significativi.

