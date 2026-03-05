Disastro Tudor davanti a Giuntoli: il Tottenham affonda e la retrocessione è un incubo reale

LONDRA (Inghilterra) - Tre partite e tre sconfitte, il bottino di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham racconta di un vero e proprio incubo che l'ex tecnico della Juventus sta vivendo alla guida degli Spurs. Chiamato a risollevare il cammino in Premier ereditato da Frank , Tudor non è riuscito a dare un cambio di marcia, anzi, nel sud di Londra ora si teme il peggio con la zona retrocessione sempre più vicina: il West Ham terzultimo è dietro agli Spurs di una sola lunghezza.

Giuntoli assiste al match

A dare l'ennesimo colpo al Tottenham ci ha pensato il Crystal Palace con gli uomini di Glasner bravi a sfruttare la superiorità numerica e conquistare punti preziosi per allontanare la zona calda della classifica. Ad assistere alla sfida in tirbuna al Tottenham Hotspur Stadium presente anche l'ex direttore di Tudor alla Juventus, Cristiano Giuntoli. L'ex dirigente bianconero ha segutio il match non riuscendo però a portare fortuna al tecnico croato che scivola pericolosamente in classifica. Una squadra a digiuno di vittorie da 11 turni consecutivi, un cammino inquietante che fa temere il peggio in casa Spurs, e ora c'è l'appuntamento in Champions contro l'Atletico Madrid per l'andata degli ottavi di finale.

Incubo Tottenham

Dopo una lunga fase di studio iniziale, al 30' passano gli ospiti con Sarr, gli Spurs si salvano grazie al Var che pesca in fuorigioco l'attaccante degli Eagles ad inizio azione. Passato lo spavento gli Spurs rispondono e al 34' stappano realmente la partita: assist da fondo campo di Gray e tutto facile per Solanke che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per l'1-0. Nemmeno il tempo di gioire che al 38' arriva l'episodio: Van de Ven trattiene Sarr in area di rigore, fallo da ultimo uomo, cartellino rosso e penalty. Sarr dal dischetto spiazza Vicario, rimette in equilibrio il punteggio ma con l'uomo in più per il Palace. Tudor prova a cambiare sacrificando Kolo Muani, ma prima dell'intervallo gli uomini di Glasner sfruttano la superiorità numerica e prima raddoppiano con Strand Larsen, che batte Vicario sotto le gambe, poi calano il tris con la doppietta di Sarr, bravo ad anticipare Vicario in uscita. Nella ripresa i padroni di casa ci provano con l'orgoglio, lasciando però spazi alle ripartenze avversarie