Gyokeres e il baby Dowman, l'Arsenal non si ferma. Chelsea ko, al Newcastle basta Gordon

LONDRA - Non si ferma l'Arsenal che vince anche contro l'Everton nel 30° turno di Premier League. Le migliori occasioni del primo tempo sono dei Toffes, nella ripresa i Gunners ci provano senza però riuscire a ferire la retroguardia ospite fino al minuto 89. Gyokeres è l'uomo della provvidenza per Arteta, sua la zampata a porta vuota su una clamorosa indecisione di Pickford. Nell'ultima azione della partita, ripartenza Gunners con porta completamente vuota e rete del baby Dowman, classe 2009, che sigilla il risultato e regala altri tre punti pesantissimi alla capolista nella corsa alla conquista della Premier League.
Chelsea ko con il Newcastle
Al Newcastle basta un gol di Gordon al 18' per espugnare Stamford Bridge e battere di misura il Chelsea. Magpies che trovano tre punti preziosi nella rincorsa all'Europa, Blues fermati nella bagarre Champions. Pareggio per 0-0 tra Burnley e Bournemouth. Un punto a testa che accontenta più gli ospiti che i padroni di casa, invischiati nella lotta nel non retrocedere insieme al Tottenham di Tudor. Sorride, invece, il Brighton che passa 1-0 sul campo del Sunderland: decisivo Minteh