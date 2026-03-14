Gyokeres e il baby Dowman, l'Arsenal non si ferma. Chelsea ko, al Newcastle basta Gordon

LONDRA - Non si ferma l'Arsenal che vince anche contro l'Everton nel 30° turno di Premier League. Le migliori occasioni del primo tempo sono dei Toffes, nella ripresa i Gunners ci provano senza però riuscire a ferire la retroguardia ospite fino al minuto 89. Gyokeres è l'uomo della provvidenza per Arteta, sua la zampata a porta vuota su una clamorosa indecisione di Pickford. Nell'ultima azione della partita, ripartenza Gunners con porta completamente vuota e rete del baby Dowman, classe 2009, che sigilla il risultato e regala altri tre punti pesantissimi alla capolista nella corsa alla conquista della Premier League.