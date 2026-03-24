Tudor verso l'esonero, Tottenham in caduta libera: chi può sostituirlo

Dramma familiare e dramma sportivo. È un momento difficilissimo per Igor Tudor , l’allenatore del Tottenham Hotspur che domenica – subito dopo essere stato travolto in casa 0-3 dal Nottingham Forest precipitando al quartultimo posto della Premier League – ha saputo della morte improvvisa dell’adorato papà Mario , 70 anni, fulminato nel sonno da un arresto cardiaco mentre s’era concesso un riposino pomeridiano. L’ex tecnico della Juventus , licenziato dal CEO bianconero Comolli lo scorso 27 ottobre, è partito immediatamente alla volta di Spalato dove domani si svolgeranno i funerali. Ha lasciato l’incombenza della conferenza stampa post-gara al suo vice catalano Bruno Saltor.

Tottenham, la situazione in classifica è drastica

Potrebbe essere stata l’ultima partita di Tudor alla guida degli “Spurs”. Da quando è stato ingaggiato “ad interim” lo scorso 14 febbraio al posto del danese Thomas Frank, il Tottenham è sprofondato sempre più giù in classifica. In 5 partite di Premier League i “lilywhites” hanno collezionato 4 sconfitte e 1 pareggio (13 gol incassati a fronte di appena 4 segnati) precipitando al quartultimo posto con un solo punto di vantaggio sul West Ham, 18°. La situazione è drammatica sportivamente parlando. L’ultima vittoria risale addirittura al 28 dicembre. Dopodiché una striscia negativa di 13 partite di campionato in cui la squadra ha collezionato 8 sconfitte e 5 pareggi. Media da retrocessione. Senza contare il duro ko (7-5 tra andata e ritorno) subìto dall’Atlético Madrid negli ottavi di Champions League. Un incubo.