Tudor, grave lutto in famiglia: è morto il padre. Il messaggio della Juve: "Vicini"

"Siamo vicini a Igor Tudor e alla sua famiglia. Juventus si unisce al cordoglio per la scomparsa del padre". Con queste parole il club bianconero si stringe attorno all'ex difensore e allenatore della Vecchia Signora, che piange la scomparsa del padre Marco avvenuta domenica 22 marzo, quando il tecnico era impegnato nella gara interna del Tottenham contro il Nottingham Forest . Al termine dell'incontro, Tudor è stato così raggiunto dalla notizia, ragion per cui non si è presentato in sala stampa dopo il triplice fischio. Il suo assistente Bruno Saltor aveva così informato i giornalisti del lutto, confermato anche dal quotidiano croato Sportske Novosti: "Il mister non può essere qui per un lutto familiare improvviso, è una questione personale e ovviamente è un momento difficile per lui".

Saltor nel post Nottingham: "Ci rema tutto contro"

Saltor ha inoltre risposto sul futuro del tecnico sulla panchina degli Spurs. Subentrato il 14 febbraio all'esonerato Thomas Frank, Tudor ha rimediato un bilancio di 4 sconftte, 1 pareggio, 13 gol subiti e una classifica che tiene spalancati i cancelli della retrocessione (numeri a cui si sommano le 7 reti subite nel doppio confronto con l'Atletico Madrid valido per gli ottavi di Champions e vinto dai colchoneros). L'ultimo ko rimediato nello scontro salvezza con la formazione di Vitor Pereira, ha complicato una classifica già di per sé drammatica, con un vantaggio di una sola lunghezza dal terzultimo posto che tiene gli Spurs ostaggio del demone di un ritorno in Championship dopo 49 anni. Per il tecnico croato, resta oltremodo spalancato lo scenario di un secondo esonero stagionale dopo quello di Torino. Il calendario mette ora in programma la gara esterna con il Sunderland del 12 aprile e a seguire la sfida di casa con il Brighton. Queste le parole di Sartor: "Sentiamo il sostegno del club e ci stiamo concentrando solo su come poter aiutare i giocatori. Le ultime due partite contro Liverpool e l'Atletico Madrid e il primo tempo di oggi ci danno fiducia. Avremmo dovuto essere in vantaggio di almeno un gol. In questo momento ogni piccolo dettaglio ci rema contro. È questione di invertire la tendenza".