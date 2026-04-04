Chiesa, infortunato con l'Italia ma disponibile per il Liverpool: è bufera sui social!

La 3ª catastrofica eliminazione consecutiva dell’Italia dalle qualificazioni mondiali ha giustamente sollevato un polverone che ha innescato riflessioni profonde sulla salute di un movimento che da anni non genera più talenti, provocando al tempo stesso l’azzeramento della catena di comando della Federazione . Un polverone così denso da superare i confini nazionali, risalire la Manica e sfiorare anche i quarti di finale di FA Cup . Nella giornata di oggi, infatti, si giocheranno tre delle 4 partite in programma, fra cui la più affascinante è quella che andrà in scena alle 13.45 italiane e che vedrà di fronte Manchester City e Liverpool . Una gara che avrà tra i protagonisti anche Federico Chiesa – difficile, però, che l’ex Juve parta titolare – che nelle scorse settimane aveva prima risposto alla convocazione di Gattuso, salvo poi, lo scorso 23 marzo, decidere di lasciare il ritiro della Nazionale per far ritorno a Liverpool proprio alla vigilia del doppio impegno nei play-off mondiali. «Le teste dei giocatori non sono tutte uguali», aveva detto il ct azzurro Gennaro Gattuso senza entrare nei dettagli di una frase rimasta sospesa, priva di contesto.

La questione Chiesa

La questione Chiesa, complice la vittoria sull’Irlanda del Nord, si era progressivamente affievolita. A riaccenderla, però, ci ha pensato la sanguinosa sconfitta contro la Bosnia e l’onta di un terzo Mondiale consecutivo da seguire in televisione. Sotto accusa sono finiti tutti i protagonisti, ma anche chi protagonista non lo è stato. Questo perché, mentre l’Italia veniva eliminata ai rigori, l’ex Juve si allenava con il Liverpool. A confermarlo è stato il suo stesso allenatore, Arne Slot: «Federico è rientrato dalla Nazionale, dove non ha potuto giocare. Si è allenato con noi, lo farà anche nei prossimi giorni e sarà a disposizione per la partita del fine settimana». Insomma, Chiesa sta bene e oggi pomeriggio sarà della partita all’Etihad. Una circostanza che non è passata inosservata e che ha inevitabilmente alimentato il tribunale dei social, come al solito veloce e spietato nel trarre le proprie conclusioni: da chi si è augurato di non rivederlo più in azzurro a chi si è detto tradito da un giocatore accusato di aver rinunciato a dare una mano alla Nazionale, sono in molti ad aver manifestato disappunto.

Caso anche al Chelsea

Quella che ha coinvolto Chiesa non è però l’unica polemica che ha caratterizzato la vigilia dei quarti di FA Cup. L’altra è entrata nello spogliatoio del Chelsea, impegnato oggi pomeriggio contro il Port Vale, formazione di League One. Al centro del dibattito uno dei giocatori simbolo dei Blues, il campione del mondo argentino Enzo Fernández, da settimane al centro di speculazioni che lo vorrebbero scontento a Londra e voglioso di lasciare la Premier per trasferirsi in Spagna. A riaccendere le voci è stato lui stesso, che nei giorni scorsi ha dichiarato: «Se dovessi scegliere una città in cui vivere in Europa, mi piacerebbe molto Madrid». Parole che non sono per nulla piaciute nell’ambiente Blues.