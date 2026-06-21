Il Tottenham fa sul serio per Tonali ma il Newcastle alza il muro: maxi richiesta dei Magpies

Il Tottenham si muove per Sandro Tonali. Dopo una stagione sofferta, con la salvezza conquistata in extremis, gli Spurs vogliono rilanciarsi con Roberto De Zerbi al timone e sono stati già ingaggiati a zero Andy Robertson e Marcos Senesi, mentre la trattativa per Jan Paul Van Hecke del Brighton è a buon punto. Ma Tonali potrebbe rappresentare il vero grande colpo e, secondo "The Athletic", sarebbero già stati avviati i contatti col Newcastle. Che però fa muro: 100 milioni di sterline (circa 115 milioni di euro) la richiesta per cedere l'ex rossonero, sul quale ci sarebbe anche il Manchester City.