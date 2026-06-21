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Il Tottenham fa sul serio per Tonali ma il Newcastle alza il muro: maxi richiesta dei Magpies

Il centrocampista azzurro potrebbe arrivare alla corte di De Zerbi, ma c'è ancora distanza nella trattativa: la situazione
2 min
tonaliTottenhamNewcastle

Il Tottenham si muove per Sandro Tonali. Dopo una stagione sofferta, con la salvezza conquistata in extremis, gli Spurs vogliono rilanciarsi con Roberto De Zerbi al timone e sono stati già ingaggiati a zero Andy Robertson e Marcos Senesi, mentre la trattativa per Jan Paul Van Hecke del Brighton è a buon punto. Ma Tonali potrebbe rappresentare il vero grande colpo e, secondo "The Athletic", sarebbero già stati avviati i contatti col Newcastle. Che però fa muro: 100 milioni di sterline (circa 115 milioni di euro) la richiesta per cedere l'ex rossonero, sul quale ci sarebbe anche il Manchester City.

Tottenham, il piano per arrivare a Tonali

Dopo una stagione travagliata che ha visto il Tottenham combattere fino all'ultima giornata per non retrocedere in Championship - sorte toccata al West Ham -, gli Spurs si preparano a ripartire nel migliore dei modi. Al timone ancora una volta Roberto De Zerbi, pronto a rilanciare il club londinese in Premier League e puntando ovviamente a far dimenticare la stagione disastrosa conclusasi da appena un mese. La campagna acquisti degli Spurs, ad ogni modo, è iniziata col botto, ma la società non vuole assolutamente fermarsi qui. Nel mirino c'è Sandro Tonali, sotto contratto fino al 2029 con i Magpies, che però non hanno urgenza di vendere dopo la ricca cessione di Anthony Gordon al Barcellona. Il Tottenham non dispera: De Zerbi ha bisogno di rinforzare il centrocampo e l'operazione Tonali potrebbe essere finanziata da alcune cessioni, con Romero, Richarlison, Vicario e Dragusin fra i possibili candidati.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Premier League

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