Il Tottenham fa sul serio per Tonali ma il Newcastle alza il muro: maxi richiesta dei Magpies

Il Tottenham si muove per Sandro Tonali. Dopo una stagione sofferta, con la salvezza conquistata in extremis, gli Spurs vogliono rilanciarsi con Roberto De Zerbi al timone e sono stati già ingaggiati a zero Andy Robertson e Marcos Senesi, mentre la trattativa per Jan Paul Van Hecke del Brighton è a buon punto. Ma Tonali potrebbe rappresentare il vero grande colpo e, secondo "The Athletic", sarebbero già stati avviati i contatti col Newcastle. Che però fa muro: 100 milioni di sterline (circa 115 milioni di euro) la richiesta per cedere l'ex rossonero, sul quale ci sarebbe anche il Manchester City.
Tottenham, il piano per arrivare a Tonali
Dopo una stagione travagliata che ha visto il Tottenham combattere fino all'ultima giornata per non retrocedere in Championship - sorte toccata al West Ham -, gli Spurs si preparano a ripartire nel migliore dei modi. Al timone ancora una volta Roberto De Zerbi, pronto a rilanciare il club londinese in Premier League e puntando ovviamente a far dimenticare la stagione disastrosa conclusasi da appena un mese. La campagna acquisti degli Spurs, ad ogni modo, è iniziata col botto, ma la società non vuole assolutamente fermarsi qui. Nel mirino c'è Sandro Tonali, sotto contratto fino al 2029 con i Magpies, che però non hanno urgenza di vendere dopo la ricca cessione di Anthony Gordon al Barcellona. Il Tottenham non dispera: De Zerbi ha bisogno di rinforzare il centrocampo e l'operazione Tonali potrebbe essere finanziata da alcune cessioni, con Romero, Richarlison, Vicario e Dragusin fra i possibili candidati.