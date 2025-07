La Premier si prende tutto: Xavi Simons, il Chelsea sta per chiudere uno scambio incredibile

La Premier League non ha rivali sul mercato e lo sta dimostrando anche in questa sessione. Altre risorse e proventi e tante big sempre pronte a spendere soldi. Il Liverpool con Wirtz ed Ekitike non ha badato a spese , mentre ora è il Chelsea che si è appuntato degli obiettivi da seguire per rinforzare la propria rosa e dare continuità al successo del Mondiale per Club. Maresca ha già una formazione ricca di talento, ma sulla trequarti la dirigenza sta lavorando per regalare all'allenatore un altro gioiello. Si tratta di Xavi Simons : l'olandese classe 2003 è finito nel mirino dei Blues che stando al Sun avrebbero avviato la trattativa con i tedeschi.

Xavi Simons apre al Chelsea: la richiesta del Lipsia

Il talento olandese nella scorsa stagione ha messo a segno 11 gol e 8 assist, ma le sue prestazioni sono andate oltre al tabellino. Ormai è da diversi anni che in campo fa la differenza ed è pronto al salto in una big e ora sembra sia arrivato il momento. Il Chelsea lo vuole e Xavi Simons avrebbe aperto al trasferimento. La volontà del giocatore quindi non è un problema, mentre c'è da convincere il Lipsia: la richiesta è di circa 70 milioni di euro, soldi che i Blues hanno a disposizione grazie alla vittoria del Mondiale per Club e anche alla cessione di Madueke all'Arsenal. I contatti sono ben avviati. A fare il percorso inverso potrebbe essere Chukwuemeka, che con la squadra di Maresca non ha spazio e in Bundesliga potrebbe far bene.

Stando sempre al Sun, le operazioni qualora dovessero concretizzarsi sarebbero da considerarsi separate per via del PSR e le regole di sostenibilità. Ma per ogni calciatore che esce ce n'è sempre un altro pronto ad entrare e nella lista dei desideri degli inglesi c'è anche Rogers dell'Aston Villa. Le trattative del Chelsea sono tante e riguardano anche l'ex Juve Veiga, anche lui in uscita, con il club pronto a sostituirlo con Hato dell'Ajax. Non c'è un momento di tregua in Premier League, che vuole prendersi tutto.