Veiga, l'altro ex Juve dice no e sbuca l'Atletico: quanto vuole il Chelsea

MADRID (Spagna) - Il difensore centrale del Chelsea ed ex Juventus Renato Veiga è nel mirino dell'Atletico Madrid per la prossima stagione, secondo quanto riportato da AS. Dopo le esperienze all'Augsburg e al Basilea, si è unito al club londinese nell'estate del 2024 per una cifra di 14 milioni di euro e ha trascorso la seconda metà della stagione 2024-25 in prestito alla Juventus per poi tornare nei ranghi dei Blues ma senza essere convocato al Mondiale per Club. L'obiettivo principale dei Colchoneros per rinforzare il centrocampo era Cuti Romero, ma il rifiuto del Tottenham ha costretto la squadra di Simeone a valutare altre opzioni. Una di queste è proprio Renato Veiga. Il suo buon tocco, unito a un gran fisico, ha fatto sì che club come il Bayern e lo stesso Atletico si siano accorti di lui. Inoltre, Veiga può giocare come centrale o terzino sinistro. Il difensore potrebbe lasciare il Chelsea per circa 30-35 milioni di euro.