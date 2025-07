Renato Veiga, irrompe il Bayern! L'ex Juve ora può lasciare il Chelsea

Al Chelsea non c'è spazio per tutti e il club lo ha già dimostrato al Mondiale per Club, con alcuni giocatori lasciati a casa da Maresca per non creare troppo caos in rosa. Tra questi anche Renato Veiga. Il difensore che ha giocato in prestito con la Juve nella seconda parte della scorsa stagione, è stato infatti richiamato alla base (senza concedere un estensione del prestito ai bianconeri) prima del torneo in America ma poi non è stato convocato. E quindi non ha potuto neanche godersi la vittoria finale. Ora il portoghese è finito nel mirino del Bayern Monaco per rinforzare la difesa.