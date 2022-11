Liverpool in vendita? In fila anche Conor McGregor!

Conor McGregor compra il Liverpool? Le reazioni dei fan

Le reazioni dei fan (del pugile e del Liverpool) sono contrastanti: c'è chi crede davvero in questa operazione, chi ci spera e chi invece teme possa esserci del vero. Ma la maggior parte dei commentatori tende a non prendere sul serio le parole di McGregor e azzarda qualche sfottò del tipo: "Piacerebbe anche a me comprare il club. Tu ed io abbiamo lo stesso problema, però; nessuno di noi può permetterselo". Ma non ci sono solo i soldi al centro delle ironie di chi scrive: Conor viene anche accusato di voler tradire il Manchester United (la sua squadra del cuore) e di aver fatto la stessa "scenetta" con il Chelsea qualche tempo fa...