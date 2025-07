Diogo Jota e André Silva, l'ultimo saluto in Portogallo: il mondo del calcio commosso ai funerali

Cancelo, Neves: i due amici al fianco della moglie di Diogo Jota

Il tempo di concludere l'ultimo match del Mondiale per Club e i due calciatori sono volati alla volta del Portogallo. Impegnati nella scorsa serata con l'Al Hilal per i quarti di finale contro il Fluminense, poco dopo il triplice fischio Joao Cancelo e Ruben Neves hanno preso un jet privato per arrivare in tempo per il funerale. Da grandi amici dell'attaccante sono stati al fianco della moglie di Diogo Jota durante il rito funebre. Tra la grande folla accorsa per l'ultimo saluto, presenti anche Federico Chiesa e Renato Veiga, con l'italiano che ha condiviso con Jota l'ultima stagione a Liverpool.