City retrocesso e tifosi Inter vogliono Champions a tavolino

Il futuro del Manchester City resta sospeso tra ipotesi clamorose e attese infinite. Il caso legato al Fair Play Finanziario continua a far discutere: oltre 115 capi d’accusa , un’indagine lunga anni e una possibile sentenza che potrebbe riscrivere la storia recente della Premier League. Dall’Inghilterra rimbalzano indiscrezioni pesanti, tra cui una penalizzazione fino a 60 punti che, di fatto, cancellerebbe una stagione intera. Nel frattempo, il mondo del calcio osserva e commenta. E in Italia, soprattutto tra i tifosi dell’Inter, il dibattito si è acceso con toni accesi, tra ironia, rabbia e rivendicazioni.

Lo scenario: penalizzazione record e ricorsi infiniti

Come riportato dall'Inghilterra, la commissione indipendente che ha analizzato il caso ha concluso i lavori già a fine 2024, ma da allora non è arrivato alcun verdetto ufficiale. Un silenzio che alimenta speculazioni su possibili sanzioni senza precedenti. Tra queste, la più discussa è quella ipotizzata da Keith Wyness - che in precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali all’Everton, all’Aston Villa e all’Aberdeen - a Football Insider: "In questo momento stiamo solo facendo ipotesi. Non ci sono dubbi. Guardate, è il tipo di penalizzazione che mi aspetterei se venissero ritenuti colpevoli. Penso che 60 punti avrebbero senso. E penso che potrebbe essere qualcosa che il City potrebbe accettare se venisse riconosciuto colpevole. Ma naturalmente ci sarà comunque un ricorso. Quindi, se fossero 60 punti, probabilmente verrebbero ridotti anche quelli". Non si escludono però alternative altrettanto pesanti: dall’esclusione dalla Premier League a multe milionarie, fino a restrizioni sul mercato. In ogni caso, appare quasi certo che il City impugnerebbe qualsiasi decisione, trascinando la vicenda in una battaglia legale. Intanto dall'Italia sono partite le prime richieste dei tifosi dell'Inter...