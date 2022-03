Daily Mail: "Lo United spera di annunciare il nuovo tecnico entro aprile"

Secondo quanto riporta il Daily Mail, il Manchester United spera di poter annunciare l'allenatore per la prossima stagione entro la fine del mese di aprile. L'intenzione della dirigenza sarebbe quella di dargli tutto il tempo necessario per poter preparare bene l'annata. I favoriti sarebbero sempre Mauricio Pochettino, ormai in rotta col Psg dopo la sconfitta di Madrid e la conseguente eliminazione dalla Champions League, e Erik Ten Hag dell'Ajax.