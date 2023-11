Onana è ancora il re dei problemi del Manchester United

LONDRA - Quando la scorsa estate, di fronte alla necessità di sostituire de Gea, il Man United ha deciso di puntare forte su André Onana, uno fra i fattori che hanno influito sulla scelta – non il più importante, ovviamente – riguardava la possibilità di aggiungere alla rosa un calciatore completamente libero dagli impegni internazionali, e quindi dalle fatiche (e dai possibili infortuni) che derivano dal difendere i colori della propria nazionale. D’altronde, era stato lo stesso portiere ad assicurare alla dirigenza mancunian che la sua carriera con il Camerun era giunta al termine a seguito di quello che durante i Mondiali di Qatar era stato raccontato come un furioso litigio con il Ct Song, e che aveva condotto la Federazione del Paese africano ad allontanare il calciatore dopo la prima gara del girone. Dopo la rottura, lo stesso Onana si era affrettato a ufficializzare il suo addio: "La mia storia con la nazionale è giunta al termine". Una decisione dettata dalla consapevolezza che, con Song in panchina, ma soprattutto con Eto’o alla guida della Federazione, molto difficilmente le porte della Nazionale si sarebbero riaperte. Difatti il litigio che aveva portato all’allontanamento di Onana dal Mondiale non aveva in realtà avuto come altro protagonista il Ct Song, ma era arrivato al termine di un battibecco per questioni tattiche fra il portiere e Eto’o, già all’epoca presidente federale.