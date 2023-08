Neymar, stupore Al-Hilal: “È infortunato, non sappiamo quando giocherà”

Neanche il tempo di arrivare e Neymar ha incominciato a far parlare di sé. Non per le giocate in campo, che negli ultimi anni sono state sempre meno, ma per i problemi fisici .

L'ex stella del Psg non ha esordito con l'Al Hilal nel match pareggiato contro l'Al Feiha e potrebbe salatare anche le prossime partite. A confessarlo ci ha pensato direttamente l'allenatore Jorge Jesus, che ha spiegato la situazione, attaccando anche la scelta del Brasile di convocarlo per le prossime gare della Nazionale.

Al Hilal, Neymar è già un caso

Dopo i colpi d'artificio e il grande clamore in Arabia, Neymar, che percepirà una cifra mostruosa in due anni, ancora non ha risposto sul campo. Jorge Jesus ha spiegato il motivo: "Neymar è uno dei migliori giocatori al mondo e ci porterà molto. Ha un leggero infortunio che gli impedirà di partecipare agli allenamenti nei prossimi giorni. La durata della sua assenza non è stata ancora definita e io non so perché sia ??stato convocato in nazionale", ha dichiarato il tecnico di Al-Hilal interpellato dalla stampa locale. Una notizia che ha colpito i tifosi che si aspettavano di vederlo presto illuminare gli stadi con le sue giocate. Il tecnico ha approfittato della conferenza per 'ufficializzare' l'arrivo di Mitrovic dal Fulham. L'attaccante serbo completerà l'attacco e darà un salto di qualità al club saudita. Un duo da sogno, che in Arabia sperano presto di vedere all'opera.