Saudi League: 64 mila spettatori in tv. Media presenze negli stadi: 10.078

Tuttavia, sono interessanti i primi dati relativi agli ascolti tv in Italia e alla presenza media negli stadi del campionato saudita. Il sito socialmediasoccer ha analizzato gli ascolti della gara inaugurale, giocata il 14 agosto scorso e trasmessa da La7 fra l'Al-Ettifaq, allenata da Styeven Gerrard e l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic, sconfitti per 2-1.

Numeri e dati Auditel

"La partita è andata in diretta, in chiaro, alle 20 su La7d, mentre sul canale principale è stata trasmessa in differita alle 23.15. Auditel ha rivelato il numero di spettatori: sono stati 64.000, con uno share dell’1.9%". Le partite di Coppa Italia trasmesse a cavallo di Ferragosto da Canale 5 e Italia 1 mediamente sono state viste da un numero di telespettatori quasi 9 volte superiore. Significativo anche il dato sull'affluenza degli spettatori negli stadi sauditi, pubblicato da transfermarkt.it. Nelle prime due giornate della Saudi Pro League, complessivamente sono state registrate 161.263 presenze, per una media-partita di 10.078 spettatori. Domani scatterà il terzo turno del torneo.

