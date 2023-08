Mancini, conferenza ct Arabia: la verità sui primi contatti e lo staff

Il suo staff verrà confermato e ne farà parte anche Lele Oriali. Il tecnico sarà ricoperto d'oro in questa sua nuova avventura. Intanto ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali nella conferenza stampa di presentazione, parlando della Nazionale e del campionato e svelando qualche retroscena.

Arabia Saudita, la conferenza stampa di Mancini

"Voglio ringraziare il presidente per avermi scelto. Sono molto orgoglioso di essere qui e di iniziare il mio lavoro. Negli ultimi dieci giorni ho guardato diversi video, avremo diverse amichevoli e bisognerà lavorare tanto. Tuttavia, ci sarà il tempo per farlo. Penso che possiamo migliorare tanto, possiamo insegnare alla squadra ad attaccare bene e segnare tanto. Non sono un mago, ma quello che posso dire a tutti i tifosi è che lavoreremo sodo perché vogliamo vincere qualcosa di importante anche con l'Arabia Saudita. Penso che abbiamo dei buoni talenti, il precedente ct ha fatto un grande lavoro e sono sicuro che i giocatori cercheranno di migliorarsi ancora". Poi prosegue Mancini sullo staff che lo accompagnerà in questa sua nuova avventura: "Ho iniziato a parlare con la Federazione a metà agosto ed è normale che alcuni dei miei collaboratori non sapevano ancora dell'esistenza di questa situazione. Alcuni devono risolvere alcune cose in Italia, ma siamo già pronti per cominciare a lavorare. Conoscevamo già la squadra, abbiamo visto tante partite e sappiamo che ci sono diversi giocatori interessanti".