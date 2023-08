Mancini ct dell'Arabia Saudita, lunedì l’ufficialità: quanto guadagnerà

La presentazione di Mancini non avverrà nella sede della Federazione calcio araba ma in un hotel della capitale saudita: l'ex ct dell'Italia sarà ufficializzato direttamente dal presidente federale Yasser Al Misehal. Il primo obiettivo di Mancini sarà quello di riportare a casa la Coppa d'Asia, che la nazionale non vince dal 1996, organizzata quest'anno proprio dal paese arabo.

Mancini, contratto e staff a seguito

Mancini ha firmato un contratto che lo legherà alla nazionale saudita fino al 2026: l'ex ct azzurro percepirà 20 milioni di euro all'anno. Inoltre faranno parte dello staff Salsano, Evani, Sandreani, Lombardo, Gagliardi, Battara, Nuciari, Donatelli e Scanavino.