Saudi Pro League, l'Al Hilal vola in vetta: 6-1 all'Al Riyadh

L' Al-Hilal di Neymar , Milinkovic Savic e Koulibaly batte 5-0 l' Al Riyadh e scavalca in vetta alla classifica della Saudi Pro League l' Al-Ittihad di Karim Benzema - nella rosa di Nuno Espirito Santo anche Luiz Felipe, Fabinho, Kante e Diogo Jota -. Quinta vittoria in sei partite, completa il quadro il pareggio per 1-1 contro l'Al Feiha. Alla mezz'ora l'arbitro Tamas Bognar sanziona con un calcio di rigore un intervento ruvido di Mohammed Al Shwirekh, revisione al Var e decisione confermata. Dal dischetto va l'ex Fulham Mitrovic che dagli 11 metri non lascia scampo all'estremo difensore avversario e porta avanti i suoi. Nel quarto dei 10 - sì, proprio così - minuti di recupero Al Shahrani firma il raddoppio su assist dell'ex Lazio Sergej Milinkovic Savic. A metà secondo tempo Al Dawsari fa 3-0 su assist di Malcom . L'ex Barcellona si mette poi in proprio e sigla il poker su suggerimento di Neymar, entrato al 64'. A pochi minuti dal 90' arrivano anche altri due gol di Al Dawsari (uno su rigore) che portano il punteggio sul 6-0 prima del gol della bandiera degli ospiti firmato Al Zaqan .

Vittorie esterne per Al Shabab e Al Fateh

Vittoria di misura per l'Al Shabab di capitan Banega e Ferreira Carrasco. La squadra dell'argentino Juan Brown vince in trasferta superando l'Al Feiha dell'ex Sampdoria Sabiri grazie alla rete in apertura di ripresa di Saiss. Gli ospiti restano in inferiorità numerica al 74' per il rosso diretto ad Al Sharari ma i padroni di casa non riescono ad abbattere il muro eretto dagli avversari nonostante i 13 tiri - solo due, però, nello specchio della porta difesa dal sudcoreano Kim -. Successo esterno anche per l'Al Fateh che piega 3-1 l'Al Khaleej. Uno-due micidiale nel giro di 3' per gli ospiti che tra il 10' e il 13' indirizzano già l'incontro con la doppietta del marocchino Batna. A metà ripresa arriva anche il tris di Bendebka che mette in ghiacco risultato e partita prima del gol della bandiera dei padroni di casa di Martins su calcio di rigore.

