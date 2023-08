Arabia: tanto rumore (e soldi) per un teleflop

Un miliardo e trecento milioni di euro. Secondo un calcolo per difetto, fra ingaggi e cartellini, tanto ha investito sinora la Saudi Pro League per importare oltre cinquanta giocatori dai principali campionati europei. Una somma astronomica, destinata a lievitare qualora Mohamed Salah accettasse i 220 milioni netti a stagione per quattro stagioni propostigli dall’Al-Ittihad, che già allinea Benzema, Kanté e Fabinho.