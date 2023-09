Vidal difende Ronaldo e attacca Ten Hag: “Uguale a Sampaoli. Come ragionano?”

Il riferimento? Il periodo con Ten Hag al Manchester United, prima del suo definitivo addio. Il cileno ha puntato il dito sulla gestione dell'attuale allenatore dei Red Devils e ha appoggiato anche la scelta del portoghese di andare in Arabia Saudita.

Vidal difende Ronaldo e attacca Ten Hag e Sampaoli

Il giocatore si è espresso con la sua solita chiarezza e in modo molto diretto, senza ipocrisie e maschere: "Quell'allenatore (Ten Hag ndr) è arrivato in modo sbagliato, come si fa a far fuori Cristiano Ronaldo? Questi ragazzi sono fatti così. Ecco perché a volte gli allenatori che arrivano lasciano un tale casino. Terribile. Non so come ragionino: togliere Cristiano? Era il capocannoniere e lo mandano via". Poi ha concluso così: "I pelati sono molto complicati". Ed è qui che scatta il paragone con Sampaoli, con cui ha avuto problemi al suo arrivo al Flamengo. Ora il cileno gioca all'Athletico Paranaense, ma già in passato aveva attaccato il tecnico argentino. Dopo il debutto con il nuovo club queste erano state le sue parole: "Ho avuto un allenatore, un perdente, che non sa apprezzare i giocatori. Ora ho capito cosa mi dicevano le persone su chi fosse, la persona che è. Mi sento felice di non essere con lui".