Cristiano Ronaldo ancora decisivo: l'Al Nassr batte il Damac

RIYADH (Arabia Saudita) - E' sempre il solito Cristiano Ronaldo a mettere le firma sulla vittoria dell'Al Nassr che torna a sorridere in Saudi League dopo la puasa nazionali. Successo in rimonta per i gialloblù trascinati dal fenomeno portoghese che nella ripresa firma il 2-1 che permette ai suoi di ribaltare lo svantaggio iniziale grazie ad uno dei suoi colpi da campione.