Ronaldo, l’ennesima perla vale l’omaggio a Del Piero: l’esultanza virale

Ronaldo come Del Piero, un segnale?

Le voci di Del Piero all'Al Nassr come nuovo dirigente hanno spopolato il web nelle scorse settimane. Il club di Ronaldo ha puntato già su un altro italiano, Guido Fienga, ex amministratore delegato della Roma. Per ora quello dei sauditi è solo un sogno, ma l'esultanza di Cristiano in suo onore ha fatto subito il giro dei social. Studiata o semplice istinto? Certo, per un uomo d'immagine come CR7, mettere da parte il proprio marchio non si vede tutti i giorni. Intanto proprio come Alex ha realizzato una punizione capolavoro. Il fuoriclasse è in ottima forma e dopo le reti con il Portogallo ha deciso di non fermarsi, per cercare di collezionare altri record. È il capocannoniere della Saudi League con 11 gol e nonostante i tanti acquisti della sessione di calciomercato estiva, i riflettori continuano a puntare sull'attaccante ex Juve e Real Madrid. Un motivo ci sarà se a 38 anni ancora continua ad essere competitivo? Il segreto dei campioni. Lui come Alex e una linguaccia che ora li accomuna.