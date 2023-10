Del Piero e il giallo Al Nassr: Alex ad Abu Dhabi, che c'entra la Serie A

Tanto basta perché le voci inizino a rincorrersi, per immaginare Alex Del Piero al lavoro per il club di Riad, di proprieta (al 75%) del PIF (Public Investment Fund, il fondo sovrano saudita), con un portoghese in panchina (Luis Castro) e uno al centro dell'attacco (Cristiano Ronaldo) e un italiano già dietro la scrivania: si tratta del Ceo Guido Fienga, ex amministratore delegato della Roma sbarcato in Arabia Saudita a fine settembre.

L'Arabia Saudita, il calcio e l'Italia

Tutto accade a 24 ore dall'annuncio dell'accordo biennale siglato dalla Roma con l'Authority dell'Intrattenimento dell'Arabia Saudita: sulle maglie del club giallorosso - che incassa 25 milioni di euro - comparirà il logo della "Riyadh Season", festival di intrattenimento che si celebra ogni anno nella capitale saudita. Un ulteriore dimostrazione, dopo gli accordi sulla disputa della Supercoppa Italiana nel regno (con annesso cambio di format della competizione), dell'interesse per il calcio italiano - e per i suoi protagonisti - da parte del movimento calcistico saudita che punta a crescere a suon di investimenti statali. Rapporti buoni con i vertici del calcio nostrano che si sarebbero potuti trasformare in una partnership strategica, una candidatura congiunta per i Mondiali 2030: un'ipotesi vagliata seriamente ma poi non più percorsa. Per l'Arabia Saudita però si è trattato solo di un rinvio: la candidatura per la Coppa del Mondo 2034 è già realtà. Ma torniamo a Del Piero e a una nuova possibile avventura professionale con affaccio sul Golfo Persico.