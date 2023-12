Ronaldo, Brozovic e magia Telles: Al Nassr ok. Al Ahli poker, segna un ex Juve

RIYADH (Arabia Saudita) - Terzultimo impegno dell'anno per l'Al Nassr che nel 18° turno di Saudi League si impone per 3-0 sull'Al Ettifaq di Steven Gerrard. Tre punti preziosi per i gialloblù che continuano l'inseguimento all'Al Hilal capolista, tracinata ieri nella vittoria per 7-0 dalla tripletta di Milinkovic Savic. Tutto facile per gli uomini di Castro che sbloccano sul finire del primo tempo grazie ad una magia di Alex Telles: l'ex Inter raccoglie un pallone al limite dell'area e con un tiro al volo inifla sotto l'incrocio. Nella ripresa è invece un altro ex nerazzurro, Marcelo Brozovic a firmare la rete del raddoppio grazie all'assist di Cristiano Ronaldo che poco dopo firma il tris su rigore. Inutile nel finale la rete ospite di Al Kuwaykibi servito da Wijnaldum, l'Al Nassr resta secondo a 10 punti dalla vetta, ma con una partita in meno.