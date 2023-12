Ronaldo infinito: doppietta contro Benzema e cinquina Al Nassr!

Cristiano Ronaldo chiude l'anno nel migliore dei modi. Il portoghese è sceso in campo con il suo Al Nassr nella trasferta contro l'Al Ittihad del suo ex compagno Benzema (con cui ha avuto modo di salutarsi e chiacchierare nel pre partita) e Kanté, valida per la diciottesima giornata della Saudi Pro League. Il portoghese non ha deluso le aspettative e ha trascinto la sua squadra alla vittoria con una doppietta su calcio di rigore determinante per il 5-2 finale. Numeri impressionanti per CR7: 23 partite giocate complessivamente in stagione condite da ben 21 gol e 11 assist. Complessivamente, nel 2023 il cinque volte Pallone d'Oro ha realizzato 53 reti.