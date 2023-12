Clamoroso Benzema: sparito dall'Arabia, profilo Instagram cancellato. Che succede

Karim Benzema non sta vivendo il suo miglior momento in carriera e nelle ultime ore in Arabia Saudtia è scoppiato un vero e proprio caso. Il tutto è stato amplificato dopo la sconfitta per 5 a 2 del suo Al Ittihad contro l' Al Nassr dell'amico Ronaldo del 26 dicembre, con la squadra scivolata a meno venticinque punti dalla vetta e con i tifosi che hanno preso di mira l'attaccante francese. Le sue prestazioni, non sono considerate all'altezza del passato e del maxi investimento del suo club, 100 milioni d'ingaggio all'anno, gli sono costate critiche pesantissime e anche un soprannome umiliante: "Ben-Hazima" che tradotto vuol dire "figlio della sconfitta". Una situazione che ha spinto l'attaccante a prendere delle scelte drastiche.

Benzema, cosa sta succedendo?

Dopo le recenti critiche Benzema ha deciso di cancellare il suo account su Instagram da 70 milioni di followers e, secondo quanto riportato dall'Arabia Saudita da Arriyadiyah, avrebbe lasciato Gedda per motivi personali per fare ritorno in Francia. Inoltre non si sarebbe allenato con l'Al Ittihad negli ultimi due giorni. Insomma un rapporto sempre più incrinato tra il francese e i suoi tifosi, ma non solo perché anche la stampa l'ha attaccato pesantemente: "Il divario tra Benzema e il pubblico sta crescendo di giorno in giorno. Non ha ‘giocato ‘e non è mai riuscito a fare una sola differenza. E soprattutto, non fa alcuno sforzo" ha detto il presentatore Walid Al-Farraj. Un momento non semplice, anzi senza il dubbio il più difficile della carriera per Benzema.