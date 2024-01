Cristiano Ronaldo Jr imita il papà: incredibile punizione in allenamento

Mentre il papà si allena in palestra ogni giorno per tenersi in forma, Cristiano Ronaldo Jr ha regalato spettacolo sui social e sul campo da calcio. Buon sangue non mente si tende a dire in certi casi, anche se prima di fare paragoni così importanti è meglio andarci cauti nonostante in allenamento il 13enne abbia fatto vedere doti balistiche simili a quelle del padre. Il suo video della punizione calciata in allenamento ha fatto il giro del web.