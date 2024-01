“Mourinho ha detto sì, c’è l’accordo”: la clamorosa indiscrezione

Ha lasciato Trigoria con gli occhi lucidi e un pizzico di emozione José Mourinho. In due e mezzo a Roma ha lasciato tanto soprattutto ai tifosi con una finale vinta di Conference e una persa di Europa League, ma i risultati in campionato, specie nell'ultimo periodo, non hanno lasciato scampo al portoghese e ai Friedkin. Dopo il ko di Milano la proprietà ha scelto di esonerare lo Special One e portare in giallorosso De Rossi, già inserito nell'ambiente in questi primi giorni da neo allenatore del suo club del cuore. Il futuro di Mourinho, però, è destinato a ripartire a distanza di pochi giorni e le voci di un suo possibile approdo in Arabia Saudita si fanno sempre più insistenti...