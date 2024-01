Capello, schiaffo ai Friedkin: "Senza rispetto!" Ufficiale De Rossi

L'avventura di José Mourinho con la Roma è finita questa mattina . Il club giallorosso, in seguito agli ultimi deludenti risultati, ha deciso di esonerare lo Special One . Il club capitolino, per sostituire il tecnico portoghese, ha deciso di puntare sull'ex capitano della squadra Daniele De Rossi .

Mourinho esonerato, le parole di Capello

La scelta della società ha comunque fatto discutere ed è stata commentata da Fabio Capello, che ha duramente criticato quanto fatto dai Friedkin. L'ex tecnico e commentatore televisivo ha dichiarato: "Gli americani non hanno rispetto. Non c'è sensibilità dalle loro parti, ma business. Mourinho esonerato in modo irrispettoso e freddo, come anche Maldini dal Milan. I russi mi hanno trattato alla stessa maniera. Ma in Russia e in America magari è normale. In Italia bisogna avere rispetto, non si può licenziare con una telefonata. Forse gli americani non sanno quello che Mourinho ha dato al calcio mondiale".