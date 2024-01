Laporte e l'Arabia Saudita: "Tanti giocatori sono infelici. E sul futuro..."

Non è tutto oro quel che luccica. Un detto che si usa spesso per mettere in guardia dalle cose, comportamenti o situazioni che appaiono a vista positivi e validi ma che in realtà magari non lo sono. Un riassunto di questo potrebbe essere il calcio dell' Arabia Saudita dove, specialmente in questa sessione di mercato, diversi calciatori sembrerebbero scontenti della scelta fatta. Vedi Henderson che ha rescisso il contratto dopo soli sei mesi ed è tornato in Europa, all' Ajax . Altri invece sono dubbiosi o ancora non hanno in testa l'idea di volersene andare come Aymeric Laporte . Il difensore spagnolo ex City è passato in estate all' Al Nassr e ha parlato ad As.

Laporte, le abitudini dell'Arabia Saudita

Laporte nella sua lunga intervista al quotidiano spagnolo ha parlato del cambiamento fatto in estate: "Rispetto all'Europa è tutto diverso, ma alla fine è tutta questione di adattamento, anche se qui non ci hanno reso le cose facili. Tanti giocatori sono infelici, ma è una novità per tutti. Loro non erano abituati ad avere calciatori europei e devono adattarsi a un po' più di serietà, prendono tutto alla leggera. In altre parole, vanno davvero per la loro strada. Se negoziate qualcosa, dopo averla firmata non l'accettano. Ti combattono... Ma quello che ti tolgono in questo, te lo danno in altri aspetti". Il difensore ha detto della sua esperienza personale: "Si occupano di noi, ma non abbastanza per i miei gusti. In altre parole, in Europa ti pagano un buon stipendio, ma si prendono cura di te molto di più. Hanno alcuni punti buoni come i centri commerciali e la pulizia, ma altre meno, come il traffico". E sul futuro: "No, al momento non ho pensato di voler andare via, ma se vengo deluso in così poco tempo... qualche domanda te la fai. Non è ancora il momento, ma in futuro potrebbe esserlo se questa dinamica continua".