Rodri: "Il gol all'Inter il sogno di una vita: mi ha cambiato la carriera"

Il Manchester City ha chiuso un 2023 fatto di successi importanti: dalla conquista della prima Champions League fino al Mondiale per Club a dicembre, nel mezzo anche le coppe nazionali e lo scudetto in Premier League per il primo treble della storia per la società. Tra i protagonisti di quella finale di Istanbul contro l'Inter c'è stato senza dubbio Rodri: il centrocampista ha segnato la rete della vittoria e ha affermato ad As: "Alcuni gol segnano una carriera". Lo spagnolo si è raccontato in una lunga intervista dove ha parlato anche di Guardiola, di Haaland e degli obiettivi per il 2024.