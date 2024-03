Arabia, altra spesa nel supermarket Europa: mezzo United, Modric e Lewandowski

Lo United bussa alla Saudi League

Come riportato da Marca, il Manchester United sarebbe pronto ad offrire ben sette giocatori per cercare di accumulare un budget da poter investire. Il più indiziato ad andare via è Casemiro, che in Inghilterra non ha confermato le grandi stagioni che ha vissuto al Real Madrid. In Arabia ritroverebbe alcuni suoi ex compagni come Cristiano Ronaldo e Benzema. "Diventeremo uno dei migliori campionati. Ora non siamo inferiori alla Ligue 1" - aveva detto CR7 durante la cerimonia del Globe Soccer Awards. E per farlo è necessario investire sull'immagine e anche sul talento. Ma è necessario anche aumentare i legami con il calcio europeo, perché di certo i gioielli del football non nascono in Arabia Saudita.