"Ma quale Simone, Pippo Inzaghi all'Al Hilal": la clamorosa gaffe scatena i tifosi

PARIGI (Francia) - Si attendeva soltanto l'ufficialità ed è arrivata: Simone Inzaghi sarà l'allenatore dell'Al-Hilal per i prossimi due anni ed esordirà in panchina tra poco più di dieci giorni contro il Real Madrid nella prima partita della fase a gironi del Mondiale per club, competizione che potrebbe metterlo di fronte alla Juventus negli ottavi e alla 'sua' Inter nei quarti . A dare l'annuncio ufficiale del trasferimento del tecnico piacentino, reduce da una stagione senza titoli in nerazzurro, è stato lo stesso club saudita con una nota diramata sul proprio sito e non solo...

Il comunicato ufficiale

"Il Consiglio di Amministrazione dell'Al-Hilal Club Company, presieduto da Sua Eccellenza il Sig. Fahd bin Saad bin Nafel, ha completato le procedure contrattuali con l'allenatore italiano Simone Inzagh, proveniente dall'Inter, per guidare la prima squadra di calcio dell'Al-Hilal. Il contratto ha una durata di due anni, fino alla fine della stagione sportiva 2026/2027. La cerimonia della firma si è svolta questa sera, lunedì, presso l'Hotel Four Seasons George V nella capitale francese Parigi, alla presenza di Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del nuovo direttore tecnico. Inzaghi,49 anni, è considerato uno degli allenatori più importanti in Italia e in Europa, ha guidato Lazio e Inter in Italia, vincendo numerosi campionati con le due squadre, in particolare il campionato italiano con l'Inter nella stagione 2023-2024, due volte la Coppa Italia e tre volte la Supercoppa Italiana, oltre ad aver raggiunto due volte la finale di Champions League e ad essere arrivato secondo nel 2023 e nel 2025. Con la Lazio, ha vinto la Coppa Italia nel 2019 e due volte la Supercoppa Italiana nel 2017 e nel 2019. Inzaghi ha anche vinto numerosi premi individuali, in particolare Allenatore dell'Anno e Miglior Allenatore del Campionato Italiano nella stagione 2023-2024. Inzaghi inizierà presto a supervisionare gli allenamenti della prima squadra presso la sede del club a Riad, in preparazione del Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti d'America, che inizierà domenica 15 giugno. L'Al-Hilal affronterà il Real Madrid nella sua prima partita del torneo, che si terrà mercoledì 18 giugno a Miami, negli Stati Uniti", recita la nota pubblicata dal club saudita sul proprio sito ufficiale.