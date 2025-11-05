Ronaldo e il ritiro: “Sarà presto. Messi migliore? Non voglio essere umile”. Poi asfalta lo United

Il campione portoghese, oggi in forza all’Al Nassr, ha però ammesso che il momento dell’addio si avvicina. In un’intervista rilasciata a Piers Morgan’s Uncensored, Ronaldo ha spiegato di essere mentalmente preparato al ritiro, pur senza fissare una data precisa: “Sarà difficile, ma sto imparando ad accettarlo”, ha detto. È comunque certo che l’annuncio non arriverà prima del Mondiale 2026, dato che CR7 vuole vivere un’ultima grande avventura con la nazionale portoghese, dopo la delusione di Qatar 2022. Nell’intervista, il fuoriclasse ha parlato anche della sfera privata: del suo rapporto con Georgina Rodríguez, con cui si sposerà dopo il Mondiale, e dell’orgoglio per il figlio Cristiano Ronaldo Jr., che ha segnato con la nazionale Under 16 del Portogallo. Non poteva mancare un riferimento alla storica rivalità con Lionel Messi.

Ronaldo e il ritiro dal calcio

Cristiano Ronaldo ha svelato quando penserà al ritiro e dove accadrà: "Sarà presto, ma penso che sarò pronto. Sarà dura, ovviamente. Probabilmente piangerò... E sono uno che piange facilmente, non reprimo i miei sentimenti. Sono sincero. Sono una persona aperta. Sarà dura, ma mi sto preparando per il mio futuro da quando avevo 25, 26, 27 anni. Quindi penso che sarò in grado di gestire questa pressione. Se c'è qualcosa che può sostituire il calcio? Niente è paragonabile all'adrenalina che proviamo nel calcio quando segniamo un gol. Come dico, tutto ha un inizio e una fine. Quindi penso che sarò pronto, credo. Cosa farò dopo il ritiro? Ho altre passioni. Avrò più tempo per me stesso. Avrò più tempo per la mia famiglia, per crescere i miei figli, soprattutto Bella, che ha 3 anni, e che inizia a mancarmi quando viaggio... Passo così tanti giorni in hotel con la squadra". Poi sul rapporto con Cristiano Jr, che ha da poco segnato la sua prima rete con il Portogallo U16: Voglio seguirlo perché è in questa fase della vita in cui si fanno cose stupide. È normale, perché facevo lo stesso anch'io. Voglio stare con Mateo, che ama anche lui il calcio. Voglio essere più orientato alla famiglia, più presente con loro".