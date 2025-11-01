Cristiano Ronaldo jr sempre più sulle orme di papà: primo gol con il Portogallo U16!

Tale padre, tale figlio. Cristiano Ronaldo Junior continua a bruciare le tappe e a lasciare il segno, questa volta anche con la maglia della Nazionale. Il figlio di CR7, infatti, ha segnato la sua prima rete con il Portogallo U16.
Portogallo U16, primo gol per Cristiano Jr.
Il Portogallo si sta godendo un altro Ronaldo. Cristiano Jr. a 15 anni e 3 mesi ha segnato il suo primo gol con la maglia della Nazionale U16. Un traguardo importante, arrivato nella vittoria per 3-0 contro il Galles. A maggio scorso il figlio d'arte aveva convinto tutti con il Portogallo U15 e ora, alla sua seconda presenza in U16, l'ha fatto ancora, questa volta anche davanti agli occhi di nonna Maria Dolores sugli spalti.
Sulle tracce di papà CR7
E ora molti tifosi sognano già il salto tra i grandi e la convocazione in Nazionale maggiore, dove potrebbe giocare con papà CR7. Per il momento è decisamente troppo presto per pensarci: a 15 anni Cristiano Jr. ha ancora tanti traguardi da raggiungere, ma la strada sembra tracciata.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE