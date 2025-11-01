Cristiano Ronaldo jr sempre più sulle orme di papà: primo gol con il Portogallo U16!

Tale padre, tale figlio. Cristiano Ronaldo Junior continua a bruciare le tappe e a lasciare il segno, questa volta anche con la maglia della Nazionale. Il figlio di CR7 , infatti, ha segnato la sua prima rete con il Portogallo U16 .

Portogallo U16, primo gol per Cristiano Jr.

Il Portogallo si sta godendo un altro Ronaldo. Cristiano Jr. a 15 anni e 3 mesi ha segnato il suo primo gol con la maglia della Nazionale U16. Un traguardo importante, arrivato nella vittoria per 3-0 contro il Galles. A maggio scorso il figlio d'arte aveva convinto tutti con il Portogallo U15 e ora, alla sua seconda presenza in U16, l'ha fatto ancora, questa volta anche davanti agli occhi di nonna Maria Dolores sugli spalti.

Sulle tracce di papà CR7

E ora molti tifosi sognano già il salto tra i grandi e la convocazione in Nazionale maggiore, dove potrebbe giocare con papà CR7. Per il momento è decisamente troppo presto per pensarci: a 15 anni Cristiano Jr. ha ancora tanti traguardi da raggiungere, ma la strada sembra tracciata.

