Cristiano Ronaldo è il primo giocatore miliardario! Ecco a quanto ammonta il patrimonio dell'ex Juve

Cristiano Ronaldo continua ad aggiungere trofei alla sua straordinaria collezione, e lo fa anche lontano dai campi da gioco. L'ultimo riconoscimento ricevuto è il Globo Prestígio , consegnato durante il Gala del Calcio Portoghese. Un omaggio che ha celebrato la sua lunga e brillante carriera al servizio della nazionale, ma che ha anche suscitato qualche riflessione ironica e autoironica da parte dello stesso CR7. L'ex United, Real Madrid e Juve , oggi protagonista con la maglia dell’ Al-Nassr in Arabia Saudita, Ronaldo non solo continua a giocare ad alti livelli, ma è riuscito a costruire un impero economico senza precedenti per un calciatore, grazie a contratti multimilionari e sponsorizzazioni di alto profilo, diventando il primo giocatore miliardario.

Il Globo Prestígio e l’ironia di CR7

Durante il suo discorso di ringraziamento, un Cristiano Ronaldo sorridente e rilassato ha conquistato il pubblico con un aneddoto curioso. Accettando il premio Globo Prestígio, ha confessato: "Ho qualche trofeo a casa… ma devo dire che questo è speciale e bellissimo. Cosa posso dire? Penso sia già stato detto tutto. Devo confessare che oggi pomeriggio, a tavola, stavo pensando a cosa dire in questo discorso. Pensavo: è un premio di prestigio, sarà un premio di fine carriera?". Un momento che ha suscitato risate nella sala, ma che ha anche mostrato il lato più umano del campione. Per fugare i suoi dubbi, Ronaldo ha deciso di rivolgersi all’intelligenza artificiale: "Mi sono un po’ agitato e mi sono detto: non può essere. Allora ho fatto una ricerca su Perplexity e ho avuto un piccolo aiuto".

Orgoglio nazionale e passione inestinguibile

Nel cuore del suo intervento, Ronaldo ha ribadito il significato profondo che ha per lui la maglia del Portogallo. Con emozione e fierezza ha sottolineato: "Ora però parlando di cose serie, per me questo è motivo di grande orgoglio. Non vedo questo trofeo come la fine di una carriera, ma piuttosto come il riconoscimento di tutto quello che ho fatto: il mio impegno, la mia dedizione, la mia disciplina. Ventidue anni in nazionale, credo che parlino da soli". Parole che confermano quanto l’attaccamento alla selezione lusitana resti intatto nonostante il tempo passato. "La passione che ho nell’indossare questa maglia, nel vincere trofei, nel giocare per la nazionale… Dico spesso che, se potessi giocare a calcio, giocherei soltanto per la nazionale, non giocherei per nessun club. Giocherei solo per la nazionale, perché per me è il culmine, è l’apice di un calciatore. Questo è quello che sento, per questo sono ancora qui".