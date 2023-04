Libertadores, multa per colpa dei raccattapalle: il motivo è clamoroso

Nel calcio sudamericano può succedere di tutto, soprattutto se hai di fronte il River Plate e vince 3 a 1. Questa è la storia del The Strongest , squadra boliviana che ha battutto i Millonarios nella prima partita della fase a gironi della Copa Libertadores. L'unico neo? Una multa da pagare per colpa dei raccattapalle .

Premio detratto al The Strongest per colpa dei raccattapalle

La Conmebol è molto severa nel far rispettare le regole ed una testimonianza l'abbiamo da questa partita. Al termine del match cinque raccattapalle hanno chiesto di fare una foto ai giocatori del River. Nulla di male, ma il regolamento parla chiaro: è vietato. Il club ha ricevuto così una multa di 80.000 dollari (50.000 per le foto e altri 30.000 per questioni non specificate) che ssaranno detratti dal premio di 300.000 dollari.