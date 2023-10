L’Uruguay è Loco: come rinasce la nazionale di Bielsa

La teoria dell’evoluzione di Darwin (Charles) si basa sulla capacità delle specie di adattarsi ai diversi habitat. Quanto teorizzato da Darwin il britannico si adatta perfettamente a quanto sta vivendo un altro Darwin: è uruguaiano, di cognome fa Núñez e di professione segna gol pesanti, per il Liverpool e per la Celeste. L’adattamento dell’Uruguay al nuovo habitat offensivo, quello che prescinde da due mostri sacri come Suárez e Cavani, a giudicare dai risultati, prosegue senza intoppi, mostra mirabilia partita dopo partita. Con “l’estinzione” di El Pistolero ed El Matador, spinta dall’avvento in panchina di Marcelo Bielsa che ha accelerato il processo di ricambio generazionale, la Celeste ha fatto un salto nel futuro. Ma non nel vuoto. Già, perché quando decidi di affidarti alle cure del genio rosarino, un grandissimo allenatore ma soprattutto uno splendido educatore di giovani, calciatori e non solo, difficilmente qualcosa può andare storto. «ll modello con cui un Paese gioca a calcio è un qualcosa di molto importante - ha spiegato Bielsa dopo il 2-0 dell’Estadio Centenario contro il Brasile -. Non va ignorato, perché lo stile si trasmette di generazione in generazione. E, in un calcio ricco come quello uruguaiano, la cosa peggiore che si possa fare è non guardarsi indietro. Il passato è un valore. La cosa più importante, essendo qui per poco tempo, è che lo stile non venga mai ignorato, perché è il marchio di fabbrica del calcio di un Paese. L’Uruguay ce l’ha e dobbiamo creare a partire da quello».