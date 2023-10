Metodo Tevez, come ha cambiato l'Independiente: "Sono servite poche parole"

Independiente, Marcone esalta Tevez

Come evidenziato da Olé, Marcone, che è il capitano dell'Independiente, parla raramente in pubblico ma stavolta ci ha tenuto a farlo per sottolineare quanto Tevez abbia aiutato la squadra argentina a cambiare marcia: “È stata una situazione molto complicata, che ci ha rafforzato. Tevez ha cambiato lo spirito della squadra. Dobbiamo continuare così, a denti stretti. Ci godiamo questo bel momento ma ogni settimana, in ogni allenamento, a partire dall'ordine di Carlos ci 'uccidiamo'. Deve accedere ogni giorno. Non è facile, se molliamo torniamo indietro. Vogliamo arrivare tra i primi quattro, regalare questo risultato alla gente che continua a riempire lo stadio, che lo merita. Spero che questo bel momento duri a lungo". Parole al miele dopo la paura per la caduta di Tevez in casa che lo ha costretto a essere portato in ospedale.