Brasile-Argentina, caos e pestaggi della polizia. Messi furioso, post virale

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Caos e scontri al Maracanà prima del fischio d'inizio della supersfida tra Brasile e Argentina. Lo stadio si trasforma in una polveriera per gli scontri tra i tifosi e con le forze di Polizia e la partita inizia con 27 minuti di ritardo. Tutto parte durante gli inni nazionali, con i tifosi di casa che fischiano quello ospite dando il via a una vera e propria guerriglia. Le due tifoserie non sono isolate e nel settore sud, dove ci sono circa tremila argentini, scoppia la rissa: botte da orbi, seggiolini per aria e manganellate della polizia contro i supporters ospiti.