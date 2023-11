Scaloni sorprende tutti, pensa all’addio all'Argentina: cosa sta succedendo

La sfida tra Brasile e Argentina è stata caratterizzata in campo dal gol decisivo di Otamendi che ha regalato la vittoria all'Albiceleste. In una gara, però, iniziata con mezz'ora di ritardo a causa di incredibili incidenti ed episodi di violenza sugli spalti . A fine partita, invece, ci ha pensato Lionel Scaloni a dare ancora più particolarità ad una serata già calda e piena di tensione. Il ct argentino, che ha portato la nazionale sudamericana a trionfare prima in Coppa America e poi al Mondiale in Qatar , ha infatti rivelato in conferenza stampa che potrebbe lasciare la guida della Selección.

Scaloni, parole d'addio in conferenza stampa

“Voglio un po’ di tempo per riflettere perché questa squadra ha bisogno di un allenatore che abbia tutte le energie possibili. Adesso è il momento di fermare la palla e iniziare a pensare. Ho molto a cui pensare questa volta. Questi giocatori ci hanno dato molto e io devo riflettere. Ho bisogno di riflettere perché l’asticella è molto alta” ha detto Scaloni nella conferenza stampa post Brasile-Argentina.

Le parole di Romero e Otamendi su Scaloni

Sul futuro di Scaloni, ha parlato anche Romero, che ha dichiarato: "Siamo certi che Scaloni continui. Vediamo, ora avrà tempo per pensare…Cercheremo di convincerlo. Nello spogliatoio non ha detto nulla a riguardo. Per me continuerà. Vediamo". "Proveremo a parlarne e vedremo cosa sta succedendo. Non ci ha parlato perché c'erano tanti ragazzi che non erano entrati nello spogliatoio e non eravamo tutti insieme. Successivamente avremo sicuramente una conversazione" ha invece detto Otamendi.