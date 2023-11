Brasile shock, Argentina padrona al Maracanà: ora rischia il Mondiale!

La supersfida del Maracana tra Brasile e Argentina se l'aggiudicano i campioni del mondo grazie alla rete di Otamendi al 63'. C'era grande attesa per questa gara, iniziata in ritardo per gli scontri tra la Polizia locale e i tifosi ospiti. L'Albiceleste di Lionel Scaloni vola così a 15 punti e continua a comandare la classifica della qualificazioni sudamericane ai prossimi Mondiali. Terzo ko di fila, invece, per i verdeoro di Diniz, che dopo le sconfitte contro Uruguay (2-0) e Colombia(2-1) cadono anche in casa contro gli eterni rivali. La Selecao è ora sesta con soli sette punti in sei partite. Tra le fila brasiliane dal primo minuto l'interista Carlos Augusto sull'out di sinistra, mentre resta in panchina lo juventino Bremer. Dall'altra parte in campo nella ripresa Paredes e Nico Gonzalez, entrati al 70' per Enzo Fernandez e Giovani Lo Celso, e Lautaro Martinez, subentrato a Julian Alvarez a 12 minuti dalla fine. Padroni di casa costretti a giocare anche in dieci nelle ultime battute per il doppio giallo a Joelinton.