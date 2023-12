"Scaloni-Argentina, telenovela finita? Il futuro del Ct"

Mancano diversi mesi all'inizio della Copa America e a tener banco è la situazione della panchina dell' Argentina . Lionel Scaloni nelle scorse settimane ha messo paura ai tifosi dell'Albiceleste con alcune dichiarazioni criptiche circa il suo futuro . Dopo la vittoria sul Brasile al Maracana il Ct ha fatto intendere di volersi prendere una possibile pausa: "Voglio un po’ di tempo per riflettere perché questa squadra ha bisogno di un allenatore che abbia tutte le energie possibili. Adesso è il momento di fermare la palla e iniziare a pensare. Ho molto a cui pensare questa volta. Questi giocatori ci hanno dato molto e io devo riflettere. Ho bisogno di riflettere perché l’asticella è molto alta". Scaloni, successivamente, ha presenziato durante la cerimonia dei sorteggi a Miami e anche lì non si è sbilanciato ma, secondo alcune voci dall'Argentina, il suo futuro è sulla panchina della nazionale, almeno fino alla Copa America.

Scaloni e il futuro con l'Argentina

Nonostante i tanti dubbi sulle sue parole, da Tyc Sport sembrerebbero sicuri nell'affermare la volontà di Scaloni di voler difendere il titolo conquistato nel 2021 in Brasile. Non a caso starebbero già organizzando la logisitica per le date della competizione, dal 20 giugno al 14 luglio (giorno della finalissima), e stanno valutando alcuni centri d'allenamento ad Atlanta, New Jersey, Miami e Texas. Oltre a questo il Ct starebbe anche organizzando le amichevoli per il mese di marzo, nel periodo in cui ci sarà la sosta delle nazionali. Queste situazioni lasciano positivi i tifosi dell'Argentina nel poter vedere ancora sulla panchina il Ct Scaloni.