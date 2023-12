"Brasile, dubbi per la panchina: Ancelotti, sì al Real, Diniz criticato. La lista"

In Brasile hanno fatto scalpore in queste settimane i problemi relativi ai vertici della federazione, ma ad aggiungersi in questo momento ci sarebbero anche i dubbi relativi alla panchina della nazionale . Ancelotti ha deciso di rinnovare per due anni con il Real Madrid , allontanando una volta per tutte le voci che lo vedevano sulla panchina della Selecao, soprattutto quelle di Ednaldo Rodrigues . L'ex dirigente è stato rimosso dalla sua carica ai vertici della federazione brasiliana dalla Corte di Giustizia di Rio de Janeiro, altra situazione che non ha lasciato tranquilli in Sud America. A tal proposito la FIFA ha minacciato, assieme alla Conmebol, di escludere il Brasile da tutte le competizioni internazionali. Ma se questo problema verrà controllato più da vicino con una visita da parte della delegazione del massimo organo del calcio mondiale nelle prime settimane di gennaio, quello relativo alla panchina lascia ancora tantissimi dubbi, soprattutto sui risultati ottenuti sin qui da Diniz.

Brasile, dubbi su Diniz: i possibili nomi

Se in Argentina sembrano più sicuri della permanenza di Scaloni come Ct anche in Copa America, in Brasile invece hanno diversi dubbi vista l'incertezza sulla presidenza della federazione: Reinaldo Carneiro Bastos o Flavio Zveiter, sono al momento i due candidati, ma dal Sud America hanno assicurato che "c'è molta incertezza. Tutto è molto aperto". Per questo aleggiano anche difficoltà nel capire chi possa essere il futuro Ct sulla panchina della Selecao. Fernando Diniz è rimasto Ct ad interim, ma i risultati nelle gare di qualificazione ai prossimi Mondiali hanno deluso: 2 vittorie, un pareggio e ben tre sconfitte consecutive, tra cui quella in casa contro i rivali dell'Argentina. Ha ricevuto diverse critiche e dovrà invertire il trend, non dovesse essere cambiato. Ma quali potrebbero essere i possibili sostituti?

Marca ha menzionato diversi nomi: la candidatura più forte è quella di Abel Ferreira, vincitore del Brasileirao con il Palmeiras. Già cercato dopo l'addio di Tite ma ha rifiutato per continuare il suo percorso con il club, anche se nelle ultime settimane sono circolate voci di una sua possibile partenza direzione Arabia. Dietro di lui anche Jorge Jesus, ma l'ostacolo più grande è rappresentato dal contratto milionario con l'Al Hilal. Chi si è autocandidato è stato Renato Gaucho, allenatore del Gremio con il contratto in scadenza tra pochi giorni, mentre dall'Europa si sono fatti i nomi di Mourinho, soprattutto dall'Inghilterra (Daily Mirror), e Guardiola. Il primo avrebbe rifiutato le avances arabe per aspettare la proposta del Brasile, mentre Pep ha più volte dichiarato, anche in passato, che "il Brasile deve essere allenato da un allenatore brasiliano" ha detto a ESPN. Difficile dire chi possa sedersi sulla panchina della Selecao in futuro e molto si capirà dopo l'elezioni da parte della federazione brasiliana.