Echeverri, malore con l'Argentina: "Non riuscivo a respirare"

Paura, tantissima paura nella notte per Echeverri. El Diable del River Plate, da poco acquistato dal Manchester City, si è sentito poco bene durante la partita con l'Argentina. Il classe 2006 è stato chiamato per le gare con la Seleccion U23 impegnata nel Pre Olimpico verso Parigi 2024 e nella notte ha giocato la sua terza gara contro il Cile. In campo la gara ha determinato il dominizio dell'Albiceleste con un netto successo per 5 a 0 che ha permesso alla selezione sudamericana di conquistare il pass per le Olimpiadi. Ma a far preoccupare tifosi e compagni è stato proprio il talentino del River.