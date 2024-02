Mastantuono, nuova gemma River: da promessa tennis al calcio per Messi

Dando uno sguardo approfondito in Sud America non si può fare a meno di notare nuovi talenti e giocatori dal futuro importante. Tutte le attenzioni sono concentrate verso l' Argentina perché tanti ragazzi sognano di diventare i nuovi Messi , seguirne le orme, provare a diventare dei top a livello mondiale. La strada è lunga ma osservando i giovani si possono segnare diversi nomi in questo senso. Negli ultimi si è parlato tanto di Echeverri , El Diable comprato dal Manchester City e lasciato in prestito al River Plate . Proprio al River c'è la concentrazione maggiore di talento perché nelle ultime settimane si sta mostrando ai grandi anche Franco Mastantuono. Numero 30 sulle spalle, appena 16 anni e una spavalderia in campo da far pensare seriamente Demichelis di puntare ancora su di lui.

Mastantuono, nuova gemma del River Plate

Una storia particolare la sua, ma ci torneremo perché prima voglio parlare di lui partendo dalla fine. Sì, un modo insolito ma serve a far capire come mai i riflettori si siano presto posati sul classe 2007. Mastantuono ha iniziato ad allenarsi con i grandi dal precampionato in queste ultime settimane e ha fatto il suo esordio contro l'Argentinos Juniors nella prima gara di Copa De la Liga argentina. Un mezz'ora in campo, ma quanto basta per metterlo al terzo posto tra gli esordienti più giovani del River dietro a Musacchio e Guillermo Rossi.

Poi è arrivata la conferma nella gara successiva: complici gli infortuni, l'allenatore Demichelis ha scelto lui da titolare contro il Barrecas. Non ha segnato nella vittoria per 2 a 0, ma in Argentina hanno potuto osservare e vedere da vicino le sue doti tecniche e non solo. Quasi 70' in campo dove ha stregato tutti e anche sui vari quotidiani argentini tutti i titoli sono spostati su di lui. Ora potrebbe arrivare per lui la nuova conferma contro il Velez, ma prima di arrivare qui c'è tempo di approfondire la sua storia....