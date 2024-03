"Calunnia, ingiuria e incita alla violenza": Tevez denunciato da un arbitro

E' scoppiata la bufera in Argentina. Carlos Tevez è stato denunciato dall'arbitro Pablo German Dovalo dopo le sue dichiarazioni lesive in conferenza stampa al termine della gara tre Barracas e Independiente. L'apache, nonché ex calciatore, ora allenatore del club biancorosso ha commentato molto duramente alcune delle decisioni prese dal direttore di gara. Su tutte l'ex Juve si è lamentato dell'intervento con il piede a martello di Dominguez su Marcone oltre a un tocco di mano nell'area da rigore avversaria che avrebbe potuto decretare un calcio di rigore.

Tevez, la denuncia di Dovalo

Questo è stato il commento dell'allenatore argentino al termine della sfida pareggiata dal suo Independiente: "L’Independiente è stato derubato, dico quello che penso. Spero che aver detto quello che penso non porti conseguenze all’Independiente perché altrimenti devo farmi da parte“. A seguito di queste dichiarazioni ha commentato anche lo stesso arbitro raggiunto dai giornalisti argentini che ha ribadito come le sue decisioni fossero giuste. A dare forza alle parole e all'operato di Dovalo è stata anche l'Associazione.

La AAA (Federazione Argentina) ha pubblicato a distanza di un paio di giorni dalla gara un comunicato: "L'Associazione ripudia con forza i commenti fatti dal signor Carlos Alberto Tévez, nel contesto della partita tra Club Atlético Barracas Central e Club Atlético Independiente. In riferimento alla prestazione del nostro affiliato Pablo Germán Dóvalo, ha espresso termini gravi che calunniano, insultano e incitano alla violenza senza tener conto della brava persona e dell'onore del signor Dovalo". L’Independiente ha mostrato totale solidarietà all'Apache e lo affianca in questa lotta contro il sistema: Tapia, numero uno del club, incontrerà i presidenti delle altre squadre di Primera per cercare di coalizzarsi di fronte a tale situazione e per far sentire meno solo il tecnico in questa situazione.